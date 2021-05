Mentre si allungano le giornate, da mercoledì anche grazie al prolungamento del coprifuoco, vediamo se il tempo ci inviterà a uscire all’aperto con le previsioni del Centro Meteo Lombardo curate da Maurizio Signani.

ANALISI GENERALE

Il nord Italia continuerà ad essere investito da un flusso umido occidentale Atlantico anche nelle giornate di martedì e di mercoledì. Ciò determinerà un tipo di tempo spiccatamente variabile specie durante le ore pomeridiane e serali, ove vi saranno molteplici occasioni per la formazione di rovesci e temporali in montagna, ma senza escludere un loro locale sconfinamento anche verso le pianure Lombarde. Clima tutto sommato mite, specie di pomeriggio, con valori massimi oltre i 20 gradi in pianura.

Martedì 18 maggio 2021

Tempo Previsto: Al mattino tempo in prevalenza stabile su tutta la regione con cieli da sereni a poco nuvolosi, nel corso del pomeriggio si attende un generale e graduale aumento della nuvolosità un po’ ovunque in un contesto da variabile a nuvoloso, specie in montagna ove si potrà avere la formazione di locali rovesci. Nevosi oltre i 2000 metri di quota. Instabilità che in serata potrà coinvolgere in modo sparso con locali rovesci o temporali di debole intensità anche le aree di pianura.

Temperature: Temperature minime generalmente stazionarie fra 10 e 13gradi in pianura. Massime in lieve diminuzione comprese fra 21 e 23gradi, con punte lievemente superiori sul Mantovano.

Mercoledì 19 maggio 2021

Tempo Previsto: In mattinata tempo generalmente stabile su tutto il territorio con cieli nel complesso sereni. Dal pomeriggio si attende un nuovo aumento dell’instabilità specialmente in montagna, con la formazione di addensamenti anche compatti in grado di determinare locali rovesci o temporali sparsi, in locale sconfinamento sin verso le aree di pianura entro le ore serali.

Temperature: Temperature minime stabili od in lieve diminuzione, fra 9 e 13gradi in pianura. Massime in lieve aumento, fra 23 e 25gradi in pianura.

Giovedì 20 maggio 2021

Tempo Previsto: Giornata tipicamente primaverile, con un tipo di tempo variabile specie al mattino, ove non mancheranno addensamenti nuvolosi specie in montagna con locali sconfinamenti sin verso le pianure. Tuttavia dal pomeriggio il tempo andrà maggiormente stabilizzandosi con locali addensamenti che permarranno solamente lungo le aree orientali della regione. Cieli in prevalenza sereni ovunque in serata.

Temperature: Temperature minime stabili fra 9 e 13gradi in pianura. Clima mite nel pomeriggio con valori massimi fra 24 e 26gradi diffusi lungo le pianure.