L’app sportiva Sofascore inserisce il difensore del Cagliari Diego Godin nel suo top team della settimana

La trentasettesima giornata di campionato è giunta al termine e, come al suo solito, l’app sportiva Sofascore ha costruito la sua squadra ideale della settimana in base al rendimento di ogni singolo giocatore.

Nella difesa spunta il nome del difensore del Cagliari Diego Godin che, in occasione della partita di domenica contro il Milan, ha fornito una delle sue prestazioni migliori, trasformando la retroguardia rossoblù in un muro impenetrabile per i rossoneri di Stefano Pioli.

Sofascore decide di schierare un 4-3-3. Tra i pali Andrea Consigli (Sassuolo); in difesa Yoshida (Sampdoria), Diego Godin (Cagliari), Bereszynski (Sampdoria). Sulla linea di centrocampo ecco Lorenzo Insigne (Napoli), Fabian Ruiz (Napoli), Malinovskyi (Atalanta) e Juan Cuadrado (Juventus). In attacco Shomurodov (Genoa), Duvan Zapata (Atalanta) e Nzola (Spezia)

L’articolo Cagliari, Godin inserito nel top team della settimana di Sofascore proviene da Cagliari News 24.