Il Cagliari pensa al futuro e vuole trattenere in rossoblù Radja Nainggolan. In estate si parlerà con l’Inter per trattare sul ninja

Il Cagliari guarda al futuro e pensa a come trattenere in rossoblù Radja Nainggolan: il centrocampista belga è arrivato a gennaio in prestito secco dal’Inter a cui farà nuovamente capolino nel mese di luglio. Il Cagliari ha pronta la mossa per convincere l’Inter a lasciar partire il belga.

L’accordo, a patto che Nainggolan non rescinda, andrà trovato con l’Inter proprietaria del cartellino del giocatore, successivamente il ninja dovrà spalmarsi l’ingaggio percepito in nerazzurro che non rientra nel budget del Cagliari. Per convincere Zhang i rossoblù inserirebbero il regista/mezz’ala Riccardo Ladinetti, che dopo aver esordito in Serie A proprio con il Cagliari è reduce da una grande stagione con l’Olbia. Il ragazzo era già entrato nei radar dell’Inter.

