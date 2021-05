Sono 85 i nuovi casi di positività al covid accertati in Basilicata su 1453 tamponi processati

Residenti in Basilicata 83: 13 Acerenza (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 1 Baragiano, 1 Bella, 1 Ferrandina, 1 Lauria, 3 Lavello, 1 Maschito, 1 Matera, 7 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 3 Muro Lucano, 1 Pescopagano, 1 Pietragalla, 5 Pignola, 2 Policoro (n. 1 domiciliato a Rotondella), 20 Potenza, 6 Rapolla, 2 Ripacandida, 5 Rotondella, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Tito, 1 Tolve, 4 Valsinni

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 1 Lombardia (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: 1 Calabria

Tre persone sono morte, due di Lavello e una di Rionero in Vulture, nelle ultime 24 ore. I guariti sono 135, le persone ricoverate 109, di cui 9 in terapia intensiva.