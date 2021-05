Per la prima serata in tv, martedì 18 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La danza del gabbiano”: una mattina Fazio non si presenta al commissariato. È irrintracciabile, suo padre chiede aiuto a Montalbano che capisce che deve aver intrapreso un’indagine in solitaria.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

Canale5 alle 21.45 proporrà la visione del film “Ricomincio da me”. Maya (Jennifer Lopez) è una donna di quarant’anni alle prese con le frustrazioni che derivano dai suoi sogni non realizzati. Quando però ha la possibilità di dimostrare a Madison Avenue che le abilità imparate dall’esperienza sono preziose tanto quanto quelle apprese dai libri, avrà la sua tanto agognata seconda possibilità.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai5 alle 21.15 “Loving”; su Iris alle 20.15 c’è “Sfida oltre il fiume rosso” e su Italia2 alle 21.10 “Scemo & Più scemo”.

Rai4 alle 20.45 trasmetterà “Eurovision Song Contest”. In diretta da Rotterdam la prima giornata di semifinale della 64° edizione del concorso canoro internazionale, promosso dall’Unione Europea di Radiodiffusione, presentato da Ema Stokholma e Saverio Raimondo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.10 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

