“Dal prossimo anno scolastico – annuncia il Sindaco di Fontanella Mauro Brambilla – grazie all’ottimo lavoro dell’Assessore alla scuola Maddalena Frassi, verranno eliminati i classici “buoni mensa” cartacei, sostituiti da un semplicissimo ed intuitivo software a cui ogni genitore potrà accedere in qualunque momento alla propria area personale e al proprio “portafoglio virtuale”.

Una soluzione che oltre ad offrire un nuovo servizio alle nostre famiglie, permetterà di velocizzare e snellire le procedure, i genitori non dovranno più recarsi personalmente in comune o delegare nonni e parenti per il ritiro dei buoni cartacei, ma potranno tranquillamente verificare in tempo reale il credito residuo o ricaricare il proprio “portafoglio virtuale” direttamente da casa. Molto più semplice e immediato sarà anche il controllo da parte del comune in merito alla regolarità dei pagamenti.

“Ho fortemente voluto l’introduzione di questo servizio che è stato immediatamente accolto favorevolmente dal sindaco e da tutta l’amministrazione, ritengo sia fondamentale alleggerire e snellire il più possibile le procedure a carico delle nostre famiglie – continua l’Assessore Maddalena Frassi – in queste settimane e nei prossimi mesi l’ufficio comunale preposto distribuirà alle famiglie il materiale informativo necessario per l’utilizzo di questo nuovo strumento, che sarà davvero alla portata di tutti, molto semplice ed intuitivo”.