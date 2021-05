Rino Gattuso temporeggia per decidere sul suo futuro: al vaglio anche l’ipotesi della Lazio, dopo il corteggiamento della Fiorentina

Gennaro Gattuso lascerà il Napoli a fine stagione: l’assunto non fa più notizia ma resta da definire il futuro del tecnico calabrese. Sul piatto c’è sempre l’offerta della Fiorentina ma ora si sarebbe fatta avanti anche la Lazio.

Secondo Sky Sport, il suo sarebbe il primo nome di Lotito in caso di mancato rinnovo di Simone Inzaghi e Gattuso starebbe prendendo tempo per dire di sì alla Fiorentina proprio per questa possibilità. L’ipotesi Juve al momento sembra più lontana dato che non risultano contatti con la dirigenza.

L’articolo Gattuso riflette: c’è la Fiorentina, ma lo intriga la Lazio. La situazione proviene da Lazio News 24.