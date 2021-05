Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Torino: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni a Sky Sport:

GARA – «Le immagini sono chiare, mi dispiace per mio fratello. Abbiamo fatto comunque una grande partita. Ho fatto i complimenti ai miei, abbiamo sviluppato gioco e avuto occasioni importanti. Ai ragazzi non posso dire nulla, ce l’abbiamo messa tutta e il Torino doveva salvarsi. I subentrati non hanno fatto sentire la mancanza degli assenti. Sono successi tanti episodi che in questi match non ci sono venuti a favore, chiudiamo col quinto anno consecutivo in Europa e record di vittorie interne. L’unico rammarico è il derby, siamo contenti del percorso fatto».



VAR – «I parametri non sono uguali con quelli dell’estero. Le immagini sono chiare, ma non voglio parlarne. Prendo la prestazione».

INDISPONIBILI – «Avremo tre qualificati, Radu ha avuto un problemino… Arriveremo al Sassuolo in emergenza, ma ci siamo abituati».

L’articolo Inzaghi: «Arbitro? Le immagini sono chiare. Ho visto una grande gara» proviene da Lazio News 24.