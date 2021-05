Venerdì 21 maggio è stata convocata la prima riunione con la partecipazione delle Leghe professionistiche, delle componenti tecniche e di alcuni rappresentanti dei club Aiutare i club a superare le difficoltà economiche che la pandemia ha acuito. E’ con questo obiettivo, che in occasione della riunione odierna del Consiglio Federale il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha istituito un tavolo tecnico con Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, AIC e AIAC per agevolare un confronto anche con alcuni rappresentanti delle società al fine di approfondire le soluzioni più urgenti e favorire le condizioni ideali affinché il sistema torni in sicurezza. Nel frattempo, andando incontro alle esigenze più urgenti manifestate… Source