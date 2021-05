Marghera, 18 maggio 2021 – Oggi, martedì 18 maggio, ad un anno esatto dalla conclusione del lockdown 2020 durato ben 69 giorni, si inizia ad intravedere il ritorno ad una nuova normalità. Approvato ieri sera infatti il nuovo DL su posticipazione e successiva abolizione del coprifuoco; sulla riapertura al mezzogiorno e alla sera per i ristoranti ed i bar; su ripartenza di cerimonie ed eventi; sul probabile passaggio del Veneto in zona Bianca.

Il segretario Cna Veneto Matteo Ribon: «Un momento di speranza in una effettiva ripartenza ed una importante conferma che la strada seguita tra il rispetto delle seppur forti limitazioni e l’impulso alla campagna vaccinale è stata effettivamente quella più giusta per poter ripartire ad un anno esatto dal lockdown. Le riaperture e la prossima revoca del coprifuoco aiuteranno senz’altro molti comparti che in questo lunghissimo periodo sono stati tra i più penalizzati: in Veneto tutta la filiera turistica, le città d’arte e tutte le imprese artigiane e le maestranze collegate hanno indiscutibilmente sofferto. Il prossimo passaggio in zona Bianca premierà la resilienza di quanti, con comportamenti responsabili e osservanza delle regole, hanno saputo far fronte ad un’emergenza epocale. Adesso è ora che le nostre imprese siano supportate in una azione strategica mirata al rilancio, per recuperare le perdite economiche e costruire un nuovo futuro.»

L’articolo Nuovo decreto riaperture. Ribon (Cna): “A un anno dalla fine del lockdown 2020 le pmi tornano a respirare” proviene da Bellunopress – Dolomiti.