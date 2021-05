Partirà domani il 2° turno dei playoff di Serie C, con incontri a gara secca. Chi vincerà, passerà agli ottavi Si rende noto che le sotto indicate gare, saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay per view: MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 GIRONE A PRO VERCELLI – JUVENTUS U23 Ore 17.30 Eleven OTT e Sky Sport 251 ALBINOLEFFE – GROSSETO Ore 18.00 Eleven OTT e Sky Sport 252 GIRONE B FERALPISALÒ – VIRTUSVECOMP VERONA Ore 17.30 Eleven OTT e Sky Sport 254 CESENA – MATELICA Ore 17.30 Eleven OTT e Sky Sport 255 GIRONE C JUVE STABIA – PALERMO Ore 17.30 Eleven OT Source