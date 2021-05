La Lazio si prepara ad affrontare il Torino nel recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A. Ecco le probabili formazioni

La Lazio si prepara a scendere di nuovo in campo dopo la disfatta nel Derby di sabato scorso. I biancocelesti questa sera giocheranno allo Stadio Olimpico contro il Torino, nel recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che non darebbe niente alla squadra capitolina in termini di classifica, ma che non verrà sottovalutata visti i precedenti con i granata in questa stagione.

Nella gara delle 20.45, comunque, Simone Inzaghi sarà costretto ad effettuare alcuni cambi, viste le diverse assenze. Infatti, in difesa ci sarà dal 1′ minuto Luiz Felipe, che sostituirà Acerbi, mentre in attacco sarà la volta di Andreas Pereira, che agirà al fianco di Immobile. Anche a centrocampo ci sarà un cambio importante, vista la probabile assenza di Milinkovic: al suo posto Marco Parolo. Ecco, dunque, le probabili formazioni della partita di oggi.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Radu, Luiz Felipe, Marusic; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Parolo, Lazzari; Pereira, Immobile. All.: Inzaghi.

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

