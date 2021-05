ROMA – “Ringrazio Lei, Ammiraglio Pettorino e tutti gli uomini e le donne del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera per il quotidiano lavoro svolto a servizio del Paese. Rappresentate un’Istituzione caratterizzata da molteplici competenze in diversi settori che pone al centro il mare e tutti coloro che lo vivono. Il mio grazie si aggiunge a quello della collettività che, come è emerso dal Rapporto Italia 2021 di Eurispes, ripone nella Guardia Costiera la massima fiducia e apprezzamento. Un dato che racconta quanto forte sia percepita dagli italiani la vicinanza di un’organizzazione che opera da sempre al fianco dei cittadini” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di una sua visita presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

“Da 155 anni rappresentate la tipica espressione della prossimità ai territori della Marina Militare e quindi della Difesa, con la vostra organizzazione capillare con sedi presenti in porti, scali e siti litoranei italiani, per lo svolgimento di una vasta gamma di servizi a favore della collettività. E di questo gli italiani ne sono fieri ed orgogliosi.

Nel corso di questa emergenza sanitaria nazionale – ha aggiunto Pucciarelli – non avete diminuito il vostro impegno nell’assolvimento dei compiti istituzionali, continuando a garantire l’operatività dei porti, la sicurezza e la regolarità dei trasporti marittimi, oltre alla salvaguardia della vita umana in mare. I cittadini ricordano molto bene il vostro prezioso supporto, soprattutto all’inizio della pandemia, quando avete impiegato i vostri “Manta” ATR 42 per trasportare su buona parte del territorio nazionale i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Parliamo, quindi, di 11.000 uomini e donne che hanno dato un notevole contributo per contrastare la diffusione del Covid-19 e che continuano a svolgere attività complesse, così come dimostra anche il vostro rapporto di dipendenza e collaborazione con diversi Ministeri. A tutto il personale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera rinnovo il sentimento di gratitudine delle Istituzioni e degli italiani per il servizio fornito al Paese” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.

