Per la prima serata in tv, mercoledì 19 maggio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Atalanta e Juventus, valida per la finale di Coppa Italia. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la fiction “Buongiorno, mamma!”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Non c’è campo”; su Italia1 alle 21.20 “Un’impresa da Dio”; su Rai4 alle 21.20 “Killerman”; su La5 alle 21.05 “My first miracle” e su Iris alle 20.55 “I tre giorni del condor”.

Spazio al balletto su Rai5 alle 21 con “Onegin” di John Cranko, eseguito dal Balletto di Stoccarda. Ispirato all’omonimo romanzo di Puskin su musiche di Cajkovskij, con la direzione musicale di James Tuggle. Interpreti principali Friedemann Vogel Alicia Amatriain David Moore Elisa Badenes Jason Reilly.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.05 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.