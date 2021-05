Altri due supermarket in arrivo lungo via Corridoni a Bergamo. Il primo, della multinazionale tedesca Aldi, dovrebbe sorgere a pochi metri da Esselunga; il secondo, della catena Lidl, all’incrocio con via Gusmini, dove c’è la fermata della Teb in zona Martinella.

I lavori del punto vendita Aldi sono ancora in fase embrionale, ma dovrebbero concludersi nel giro di quattro o cinque mesi al massimo. Sono invece a buon punto quelli del concorrente Lidl, cominciati l’11 gennaio 2021. Il progetto, una volta terminato, dovrebbe occupare una superficie commerciale di circa 2.000 mq e offrire alla clientela 93 posti auto.

Tra i residenti della zona, c’è chi fa notare che si tratta di tre supermercati nello spazio di un chilometro: Aldi, Lidl e appunto Esselunga. E piuttosto vicino (circa tre minuti d’auto) c’è anche l’Md di via Buttaro.

L’area dove sorgerà Aldi. Sotto i lavori per il punto vendita Lidl

La risposta del Comune

“L’area a cui si fa riferimento è molto ampia: circa 5 chilometri quadrati, conta circa 17.400 abitanti ed è suddivisi in tre diversi quartieri: Monterosso, Borgo Santa Caterina e Redona – commenta l’amministrazione del Comune di Bergamo -. A queste strutture si aggiungeranno, nei prossimi mesi, due nuove medie strutture di vendita. La prima, in zona Martinella, si insedierà a poca distanza da dove era presente una struttura precedente, che per molti anni ha servito la zona periferica della città, al limite del confine con Torre Boldone. La seconda è prevista non lontana dall’Esselunga di via Corridoni: il marchio che dovrebbe insediarsi si affianca in diversi casi, come già nei comuni di Nembro e Curno, per fare un esempio, ai supermarket Esselunga”.

Palafrizzoni specifica che “le due previsioni sono conformi al vigente piano di Governo del Territorio che fu approvato a fine 2009 dall’Amministrazione Tentorio“, mentre “il nuovo Pgt è in elaborazione e sarà approvato nei prossimi mesi. Una volta che la destinazione è conforme agli strumenti urbanistici – aggiunge il Comune – gli uffici, secondo le leggi in vigore su tutto il territorio nazionale, si limitano alla verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata dalle attività commerciali e non possono esprimere giudizi di merito o indirizzare l’insediamento circa le categorie merceologiche”.