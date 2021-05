Sebastian Walukiewicz non è stato convocato dalla Polonia per disputare gli Europei. Involuzione del promettente difensore

Paulo Sousa ha deciso: Sebastian Walukiewicz non parteciperà agli Europei con la sua Polonia. Il difensore del Cagliari che fino a qualche mese fa vestiva regolarmente la maglia da titolare con la maglia da titolare della Nazionale polacca, come riporta Tuttomercatoweb.com, non è stato inserito nemmeno nelle liste di riserva. La sua involuzione nella squadra sarda e il suo rendimento poco positivo hanno contribuito in maniera fondamentale a questa scelta che avrà un peso importantissimo sulla sua carriera.

