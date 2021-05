“La nota delle R.S.U. del Comune di Catanzaro del 18 maggio (che annunciavano di avere inviato al sindaco una lettera con cui si lanciava l’allarme sulla carenza di personale ndr) altro non è che la logica conseguenza di quanto gli scriventi hanno più volte sottolineato in epoca non sospetta“. Lo si legge in una nota stampa redatta dai presidenti di vari Ordini professionali e precisamente Eros Corapi dell’Ordine degli Architetti Ppc, Antonio Celi Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Agronomi Forestali, Claudio Gigliotti Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, Ferdinando Chillà Collegio dei Geometri e Geometri laureati

Tra le diverse note susseguitesi ricordiamo quella del Comitato Strategico per l’Edilizia della provincia di Catanzaro del maggio 2020, in cui si sottolineava il deficit da ipertrofia burocratica di diversi settori del Comune di Catanzaro, con particolare riferimento al settore Edilizia Privata, e quella congiunta degli allora Presidenti dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti della provincia di Catanzaro, architetti Giuseppe Macrì ed Eros Corapi, del giugno 2020, che sottolineavano come a fronte della prossima partenza dei provvedimenti di ecobonus e sismabonus con aliquote al 110%, gli uffici di Catanzaro apparivano impreparati ad una mole di lavoro che si prospettava, come poi è stato, e si auspicava più che significativa.

A distanza di un anno le nostre sollecitazioni, purtroppo inascoltate, hanno generato una situazione che per tutti i soggetti della filiera è diventata ben più che preoccupante.

Una situazione che poteva e doveva essere gestita in tempi corretti e modi opportuni ha generato oggi una sorta di bomba che, ove non risolta immediatamente, investirà, come già sta facendo, l’intero tessuto sociale ed economico di una città che, francamente, non ne aveva nessun bisogno tanto è già stata profondamente toccata dalla profonda crisi degli ultimi anni.

Gli Ordini ed i Collegi che rappresentiamo sono ancora oggi, come sempre sono stati, a disposizione delle Istituzioni per porre immediatamente argine ad una situazione che, drammaticamente, alla luce della nota delle R.S.U. del Comune di Catanzaro, pare avviarsi ad un viaggio senza ritorno che la nostra città non si può permettere.