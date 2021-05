I loro sono vini di altissima qualità. Questo grazie ai vigneti, favorevolmente esposti sulle dolci colline di Tribulina, frazione di Scanzorosciate. Sette ettari di terreno, proprietà della famiglia Cuni-Esposito, dal 2003 titolare dell’azienda agricola ‘Il Cipresso’.

“I vigneti si caratterizzano dall’età: si è constato come dalle viti ‘più mature’ si ottenessero uve di maggior qualità, seppur con minor resa – spiegano i titolari dell’azienda -. Questo ha spinto a salvaguardare i vigneti ‘storici’, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, affiancandone di nuovi con una resa più elevata, per ottenere dei vini ottimamente bilanciati”. Le uve coltivate sono di Moscato di Scanzo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot Bianco, Incrocio Manzoni 6.0.13 ed Incrocio Terzi.

Angelica Cuni e il marito, Alfonso Esposito, sono sempre stati molto sensibili alla salvaguardia dell’ambiente ed alla valorizzazione del territorio. Ciò li ha spinti ad intraprendere nel 2015 il processo di transizione da agricoltura convenzionale a biologica: dalla vendemmia 2018, tutti i vini sono certificati biologici. “Bio è uguale a naturale e sostenibile. – spiegano – Questo è il significato che abbiamo voluto dare alla scelta di ottenere vini di questo tipo”.

I filari, seminati con essenze da sovescio, sono concimati solo con sostanze organiche e difesi con prodotti naturali, escludendo l’impiego di preparati chimici di sintesi. In cantina si persegue la naturalità del prodotto cercando di limitare l’utilizzo della solforosa, di correttivi, mosti concentrati.

“Dal 2017, inoltre, abbiamo costruito una nuova cantina – raccontano – moderna e funzionale, nella quale, grazie alle attrezzature all’avanguardia ed alla presenza degli enologi Sergio Cantoni e Marco Testi, si vinificano i nostri pluripremiati vini”.

Il Cipresso, ad oggi, è l’unica azienda bergamasca che produce vini con tutte tre le Doc del territorio: DOC Valcalepio, DOC Terre del Colleoni e DOCG Moscato di Scanzo. Per conquistare un pubblico sempre più ampio di clienti, ha selezionato le migliori pasticcerie e cioccolaterie per produrre i dolci a base di Moscato di Scanzo: cioccolatini al Moscato di Scanzo e Grappa di Moscato; biscotti al Moscato di Scanzo; Lievitati al Moscato di Scanzo (Panettone, Colomba o panfrutto in base all’anno) Cioccolatini tartufini alla nocciola da abbinare al Moscato di Scanzo.

Tutti i prodotti sono disponibili presso lo showroom dell’azienda, aperto lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00 – il sabato dalle 8:00 alle 12:30 -, facilmente visitabile anche durante le periodiche aperture di cantina dove è possibile degustare i vini e le golosità de Il Cipresso.

La prossima apertura è prevista per domenica 23 maggio; seguiranno altre aperture in Giugno e poi tutte le domeniche di Settembre – tutte le informazioni sulle aperture si possono trovare sul nostro sito www.ilcipresso.it dove è anche disponibile il negozio on line.