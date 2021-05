ISERNIA – In occasione della Festa di San Pietro Celestino V, cittadino e compatrono di Isernia, verrà esposta al pubblico, nella navata di sinistra della Cattedrale di San Pietro Apostolo, una selesione dei costumi usati, due anni or sono, in occasione della rievocazione storica della permanenza di Pietro Angeleri nella sua città natale, il 14 e 15 ottobre 1294.

La festa di domani, infatti, a causa della pandemia, non potrà avere il consueto svolgimento tradizionale con processione e fiera, per cui l’Amministrazione comunale – assessorato alla cultura – e la Diocesi hanno deciso di esporre gli eleganti costumi della rievocazione, al fine di consentire di ammirarne la bellezza a coloro che si recheranno in Cattedrale.

