Sabato 22 maggio alle ore 17 alla Galleria Rizet di Arsié di Ponte nelle Alpi, apre la seconda mostra nell’ambito del programma Orizzonti d’Arte voci e colori di Arsiè, con la pittrice bellunese, Monica De Donà, al debutto con la sua prima personale dal titolo: “Dall’intuizione alla forma”.

A presentarla sarà il Maestro Olindo Malvisi di Noale (Venezia), pittore , scultore, incisore e poeta.

Monica si è laureata in giurisprudenza all’università di Trieste. Lavora in un istituto bancario di Belluno. Sin da piccola ha la passione per il disegno, partecipa a vari corsi e si avvicina anche al mondo Steneiriano, ha partecipato a corsi organizzati dal prof. Michele Tison.

Dopo una pausa, da un paio di anni riesplode la voglia di dipingere…riprende in mano pennelli e colori e ricomincia a riempire tele con risultati davvero sorprendenti. Una mostra da vedere!

