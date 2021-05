Al via dal prossimo 28 giugno il nuovo percorso formativo promosso dal Settore Tecnico in partnership con SDA Bocconi School of Management È stato presentato oggi, nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede federale di Via Allegri a Roma, il nuovo percorso didattico ‘Management del calcio’, organizzato su iniziativa del Settore Tecnico della FIGC in partnership con SDA Bocconi School of Management. Nato per colmare la mancanza di un iter idoneo a formare una figura che oggigiorno, viene sempre più richiesta all’interno di società sportive di livello professionistico – ovvero quella di un manager dotato di ampie conoscenze tecniche, che sia al contempo in grado di coniugare competenze manageriali e amministrative – il corso nasce… Source