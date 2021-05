Dopo pochi giorni dalla presentazione da parte dell’amministrazione comunale di Bergamo del nuovo progetto riguardante la riqualificazione del Parco Ovest 2 tra i due quartieri “Villaggio degli Sposi e “San Tomaso” (dopo il deposito del progetto attuativo di Ferretti Casa), l’associazione Per il Villaggio ha preparato un documento per raccogliere le proprie perplessità.

Il nuovo progetto presenta profonde differenze rispetto alla prima ipotesi di piano attuativo (mai, in realtà, depositata) e ha l’obiettivo di diminuire il più possibile il consumo di suolo così da salvare l’area libera del Parco Ovest 2 e salvaguardare l’ambiente. Si è, quindi, deciso di scartare la prima bozza di progetto che prevedeva lo sviluppo di una superficie di mq 24.000 per favorirne una che riduce le superfici edificabili del 20%, arrivando a 19.100 mq. In questo circa il 70% dell’edificabilità prevista verrà realizzata nell’area in via di dismissione di A2a, salvaguardando l’area libera.

Non solo, i 4.900 mq di superficie edificabile che “avanzerebbe” verranno trasferiti in altri lidi: nell’area dismessa Heidelberg in via Bono (la ex Italcementi) da poco acquisita dal gruppo Ferretti.

Ma l’associazione di quartiere anche in questo nuovo progetto vede delle significative criticità.

“Non è stata considerata, né salvaguardata la peculiarità naturalistica del territorio, caratterizzato dalla presenza o di una ricca varietà di vegetazione spontanea e di fauna, comprendenti specie rare e/o protette, pressoché uniche nell’ambito cittadino; o di un cariceto (una vera e propria torbiera), che viene ricondotto a semplice fascia secondaria di un parco urbano con alberelli e vialetto; o di un prato stabile polifita con vegetazione spontanea ricca di specie rare da molti decenni, che si prevede venga edificato ed asfaltato con parcheggi a raso; o del paleo-alveo del Morla, semplicemente ignorato nel piano attuativo; o della connessione ecologica tra parco dei Colli, Parco della Trucca e Parco Agricolo- Ecologico irrimediabilmente frammentata”.

“Apprezziamo che circa il 70% dell’edificabilità verrà realizzata nell’area in dismissione A2A, ma ci chiediamo perché il consumo di suolo non è stato concentrato in quest’area, realizzando qui tutti i parcheggi, interrandoli e non distribuendoli a raso nel prato polifita – continua il documento -Ci si chiede inoltre come sia possibile pensare di edificare quattro torri da 7/9 piani (con aumento volumetria in favore del costruttore) in un quartiere dove pochissimi edifici raggiungono i 5 piani (il PGT prevede un criterio di “congruità” delle nuove costruzioni con il contesto in cui sono siti). Il progetto non prevede servizi alla comunità (invece previsti da PGT, AT_a20) né risulta integrato con il quartiere (né fisicamente né esteticamente, entrambi requisiti del PGT). Ci si interroga sui parcheggi a raso previsti vicino all’asse Interurbano, insieme all’hotel (triangolo agricolo tra via Grumellina e Asse Interurbano), quando quest’area non è previsto essere edificabile in AT-20 (PGT), determinando così un’interruzione della connessione ecologica con il Parco Agricolo Ecologico”.

L’associazione di quartiere chiede, quindi, “di salvaguardare l’oasi naturalistica parco ovest 2, preservandone le caratteristiche paesaggistiche e di biodiversità; di contenere rigorosamente l’edificazione e l’urbanizzazione entro il sedime dell’ex Bas, individuando un trasferimento di volumetria in aree industriali dismesse; di contenere la volumetria dell’area edificata in modo che sia in linea con quanto già presente nel quartiere; di interrare i parcheggi previsti; di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per servizi ai quartieri interessati, concordati coi residenti”.