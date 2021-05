Con 3 voti a favore e 2 contrari (Valente – Pd e Balboni – Fdi), il Consiglio di sorveglianza del Senato ha confermato la sentenza di primo grado. E quindi il diritto a percepire la pensione da parte dei senatori che avevano una condanna superiore a due anni del calibro di Roberto Formigoni, Dell’Utri e Berlusconi. Questi e altri, potranno percepire il vitalizio. Ma chi sono i senatori che hanno votato per il vitalizio a Formigoni e agli altri?

Lo leggiamo sul quotidiano La Notizia di oggi: Oltre a Valente e Balboni, la composizione della Commissione Contenziosa del Senato ci dice che i tre voti sono stati dati da Luigi Vitali dell’Udc, da Ugo Grassi che è iscritto alla Lega dopo essere entrato in Parlamento con il MoVimento 5 Stelle e da Pasquale Pepe, altro parlamentare leghista. Pasquale Pepe è anche vice presidente della Commissione parlamentare antimafia e responsabile Mezzogiorno della Lega.

“Noi crediamo che questo sia scandaloso specialmente nei confronti di cittadini che in questo momento stanno affrontando una delle situazioni più drammatiche per l’Italia a livello economico e sanitario”, tuona la vicepresidente del Senato Paola Taverna, esponente M5S, parlando con la stampa. “E’ una cosa che noi non permetteremo: ci sono numerosi strumenti per controbattere a questa indegna sentenza scritta da Fi e Lega”, rimarca Taverna. “E’ veramente odioso, vigliacco ricorrere a una legge comune che riguarda le pensioni dei cittadini per difendere i vitalizi”, dice il capogruppo grillino al Senato Ettore Licheri: “Questo è uno sputo in faccia a tutte quelle persone a cui stiamo chiedendo sacrifici. I senatori di Lega e Forza Italia vadano in piazza a spiegare che da ieri sera i condannati prenderanno il vitalizio”.

“Complimenti a Pasquale Pepe per il voto favorevole in Consiglio di sorveglianza del Senato, sul vitalizio a Formigoni. Questo, mentre in Basilicata è in corso una discussione sulla Direzione Investigativa Antimafia. Votare per il vitalizio ad un condannato in via definitiva per corruzione. Questa è la Lega lucana.” Lo scrive su Facebook, l’esponente del Pd Raffaele La Regina.