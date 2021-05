Retroscena Capozzucca: «Se retrocediamo lo compro». La provocazione da parte del direttore sportivo del Cagliari allo Spogliatoio

L’Unione Sarda racconta di un croccante retroscena relativo a un discorso tenuto da Stefano Capozucca allo spogliatoio del Cagliari subito dopo la vittoria in rimonta col Parma.

Questa la ricostruzione delle parole del dirigente: «Non abbiamo ancora fatto nulla, adesso dobbiamo battere la Roma e restiamo in Serie A. E poi… non vorrete farmi comprare un cane, vero?». I giocatori, in silenzio, non riescono a interpretare le parole del direttore, che riprende subito il discorso: «Un cane guida, perché se retrocediamo mi fate perdere anche l’altro occhio».

