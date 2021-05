Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl.

– Riaprono le RSA, ma a quale costo per le famiglie? FNP Cisl è contro le regole anacronistiche per le visite agli anziani ospiti delle case di riposo.

– FNP Bergamo ha avviato il percorso in vista del congresso in programma in autunno

– FNP forma nuovi contrattualisti per dialogare con i comuni per azioni di welfare per tutti i cittadini

– Negli ultimi anni sono cresciute le truffe anche in criptovalute, alimentando un mercato nero da svariati milioni di dollari. I consigli di ADICONSUM