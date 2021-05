Le parole di Emanuel Vignato a Sky: “Quando gioco cerco di non pensare alle aspettative che ci sono su di me, preferisco concentrarmi sulla partita. Quest’anno sono cresciuto tanto e lo devo al Bologna. Per un giovane come me è una grande fortuna essere allenato da un mister come Mihajlovic, ti insegna a giocare a calcio e il sacrificio. Contro il Verona siamo stati bravi a ricuperare due volte lo svantaggio, non abbiamo mai mollato. La partita con la Juventus? Daremo tutto” Source