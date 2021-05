Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma continua a prendere forma, e si arricchirà di un’ulteriore figura. Filippo Galli sarà infatti il nuovo Responsabile dell’Area Metodologica della società crociata. Nato a Monza il 19 maggio 1963, in carriera Filippo è stato prima un calciatore con più di 250 presenze in Serie A, condite da un palmares invidiabile (5 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee e 4 Supercoppe Italiane). Terminata la carriera agonistica ha intrapreso la strada da allenatore. Per quattro anni è stato sulla panchina della Primavera del Milan (due stagioni da vice, due da allenatore responsabile), per poi ricoprire la carica di… Source