Ieri in Molise c’erano stati 0 decessi, 0 ricoveri e 2 dimissioni. I positivi erano 6 mentre i guariti 22.

0 DECESSI E 1 RICOVERO OGGI IN MOLISE

Da una settimana non si registrano vittime del Covid-19 in Molise. Così sarebbe stato anche per i ricoveri ospedalieri se oggi non ce ne fosse stato uno. Una persona di Sant’Angelo del Pesco infatti è stata portata nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, dove attualmente ci sono 16 degenti. Altri 5 sono invece nel reparto più critico di Terapia Intensiva.

9 CONTAGI E 22 GUARIGIONI: GLI ATTUALMENTE POSITIVI SONO 237

Scende sotto quota 250 unità il numero degli attualmente positivi in regione (ieri erano esattamente 250). Nelle ultime 24 ore l’Asrem ha rilevato 9 nuovi casi di infezione ma anche più del doppio di guariti. Precisamente i nuovi casi di positività (che sono l’1.9% rispetto a tutti i tamponi processati) provengono da Isernia (4) e poi Agnone, Montaquila, Riccia, Sant’Angelo del Pesco e Venafro. I guariti invece sono 22, la maggior parte dei quali di Agnone e Campobasso (4 ciascuno), Termoli, Bojano e Petrella Tifernina (3 per ognuno di questi comuni). Gli attualmente positivi in Molise ad oggi sono 237 (la maggior parte, 149, nella provincia di Campobasso), mentre in Italia oggi si è scesi sotto quota 300mila dopo 7 mesi che ciò non accadeva.

UN ANNO FA – 20 MAGGIO 2020

Esattamente 12 mesi fa il Molise cominciava ad invertire la rotta dopo un picco di contagi legato all’esplosione di alcuni cluster. Il 20 maggio 2020 gli attualmente positivi erano 199 (dunque meno di oggi) e i ricoveri (al solo Cardarelli, come oggi) erano soltanto 9, di cui 2 in Rianimazione.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 5.741 casi per un tasso di positività del 2.3% (ieri era 1.9%). I decessi sono stati 164, un po’ più di ieri quando erano stati 149. Continua invece a scendere la pressione sugli ospedali: i ricoveri nei reparti ordinari sono calati di 635 unità (ieri -521) mentre quelli in Terapia Intensiva sono 99 in meno di ieri (ieri -46 rispetto al giorno precedente).

Dopo 7 mesi gli attualmente positivi scendono sotto quota 300mila. Le dosi di vaccino somministrate hanno superato i 29 milioni.