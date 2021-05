La tappa italiana della dodicesima edizione del Red Bull Cliff Diving, la competizione di tuffi dalle grandi altezze, anche quest’anno si terrà a Polignano a Mare. L’appuntamento è per il prossimo 26 settembre. A causa dell’emergenza Covid, l’edizione 2020 fu annullata ma per quest’anno, in attesa di conoscere tutti i protocolli fondamentali per garantire le misure di sicurezza durante l’evento, la data sembra essere confermata.

I migliori cliff diver del mondo, quindi, si tufferanno ancora una volta nell’Adriatico spiccando il volo dalle piattaforme situate sul balcone di un cittadino di Polignano. La sfida avrà luogo in occasione della penultima tappa della stagione. Inoltre, per la prima volta gareggeranno lo stesso numero di uomini e di donne, e tutti saranno valutati con gli stessi parametri. Gli atleti si tufferanno da un’altezza di 27 metri, raggiungendo gli 85 km orari in appena 3 secondi di volo. Nell’edizione del 2107, la tappa di Polignano fu vinta dall’unico tuffatore italiano, il cosentino Alessandro De Rose.

