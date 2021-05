Il Dipartimento per lo sport ha aggiornate le FAQ sulla base delle disposizioni del Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19 ​​​ Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale? L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata,… Source