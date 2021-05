Un cittadino gambiano di 22 anni, già segnalato per reati in materia di droga e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato ieri mattina a Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il ragazzo è stato intercettato dai poliziotti impegnati con i militari dell’Esercito nel servizio straordinario ‘Strade Sicure’ mentre si aggirava con fare sospetto in piazza Umberto. Fermato e identificato, il 22enne ha tentato di porre fine al controllo dandosi alla fuga.

Raggiunto e bloccato, subito dopo, è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti in tutto circa 3 grammi di eroina. Una volta denunciato, il giovane è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione in Italia.

L’articolo Bari, fermato dalla Polizia in piazza Umberto tenta la fuga. Addosso ha 5 dosi di eroina: denunciato proviene da Telebari.