Un 38enne barese incensurato, nelle scorse ore, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per accensioni ed esplosioni pericolose.

L’uomo è stato sorpreso poco dopo la mezzanotte, in una traversa di corso Sonnino, mentre stava facendo scoppiare una batteria di fuochi pirotecnici. Ai militari ha detto di averlo fatto per festeggiare il compleanno del nipote, residente in una delle palazzine della via.

Il 38enne, oltre a dover fare i conti con una denuncia penale, dovrà anche pagare una multa da 400 euro per aver violato il coprifuoco dettato dall’emergenza sanitaria.

