Sono 1.901 i soggetti positivi residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio a mercoledì 19 maggio.

È l’ultimo aggiornamento di Ats Bergamo, che nello stesso periodo di riferimento ha registrato altri 2.669 contatti dei positivi posti in isolamento fiduciario.

Numeri in netto calo rispetto a quelli aggiornati a una settimana fa: al 12 maggio, infatti, erano 2.445 i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio e 3.392 quelli in isolamento fiduciario.

Guardando alla fine del mese scorso, al 28 aprile, c’erano 2.991 positivi in isolamento obbligatorio e 5.269 in isolamento fiduciario.