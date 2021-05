La gara di regolarità classica, organizzata dall’Automobile Club di Belluno e dall’Automobile Club d’Italia, con la collaborazione del Club ACI Storico e ACI Sport, secondo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport, si svolgerà dal 15 al 18 luglio nello straordinario scenario delle Dolomiti, riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Percorso e programma

Il programma prevede, nella giornata di giovedì 15 luglio, l’arrivo e l’accredito dei partecipanti nella splendida Cortina d’Ampezzo presso il Miramonti Majestic Grand Hotel (nella foto).

La prima tappa, che partirà nella mattinata di venerdì 16 luglio Cortina, transiterà dai Passi Giau e Falzarego per poi dirigersi verso l’Abbazia di Novacella dove è prevista una sosta pranzo per gli equipaggi. Nel pomeriggio si proseguirà attraverso i Passi Furcia e Tre Croci, per poi rientrare a Cortina.

Non meno entusiasmante il programma di sabato 17 luglio. La gara si svilupperà sulle Dolomiti Bellunesi, gli equipaggi transiteranno da Forcella Cibiana con sosta pranzo prevista al De Gusto Dolomiti di Belluno. Successivamente il percorso si snoderà tra Passo Duran, la Forcella Staulanza ed il Passo Giau, per poi rientrare a Cortina nel pomeriggio.

Nella mattinata di domenica 18 luglio, nelle ore che precedono la cerimonia di premiazione, i partecipanti potranno partecipare al Tour dei Sestieri, un evento competitivo per ammirare le bellezze che fanno da cornice alla Perla delle Dolomiti.