Buone notizie per il mondo del calcio: in arrivo 35 milioni di ristoro dal Decreto Sostegni-Bis. I dettagli

Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il cosiddetto Decreto Sostegni-Bis nel quale sono inseriti oltre 35 milioni di euro di ristori per il mondo del calcio, in particolare quello professionistico di base e quello dilettantistico.

Queste le parole di Gravina: «E’ un’ottima notizia per la quale ringrazio il Governo, in particolare il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che hanno consentito l’accoglimento della quasi totalità delle nostre richieste, riconoscendo così la responsabilità e lo sforzo economico del nostro movimento, soprattutto quello di base, in un momento così difficile. Si tratta finalmente di un aiuto concreto verso un mondo che ha contribuito in maniera determinante alla ripresa del Paese e che fino ad ora ha svolto la sua attività senza alcun contributo, fatta eccezione per quelli della FIGC. Era un impegno che mi ero preso personalmente e che è stato mantenuto grazie alla credibilità nelle relazioni con le istituzioni, che riconoscono nella Federazione un interlocutore serio».

L’articolo Decreto Sostegni-Bis, per il calcio pronti 35 milioni di ristori proviene da Lazio News 24.