Giorno 22 e 30 maggio, l’associazione Vitambiente organizza le “Giornate della Biodiversità” al Parco della Biodiversità di Catanzaro e sul lungomare di Giovino, nel quartiere marinaro.

“La biodiversità – afferma il presidente Pietro Marino – è un bene comune la cui qualità e funzionalità va preservata e valorizzata in quanto essenziale per tutte le altre attività antropiche e per il perseguimento dello sviluppo sostenibile. Vitambiente dedica queste giornate simboliche ad una serie di iniziative focalizzate sul riconoscimento del ruolo della natura per il nostro benessere e il nostro sviluppo.”

Sono previsti eventi dedicati alla biodiversità e tutela dell’ambiente, con la partecipazione di professionisti, negozianti e produttori.

Potranno partecipare: eco makeup artist, negozi di prodotti cosmetici bio, yoga della risata, personal trainer, tai chi, bambini e attività di laboratorio, angolo per il platano di Curinga, aziende agricole locali, aziende di tessitura e artigianato eco sostenibile (promozione anche camera moda artigiana), angolo animali, nautica, canoe, raccolta ecologica per plastic free.

“Invitiamo la cittadinanza – aggiunge Marino – a partecipare a queste giornate durante le quali si vuole divulgare l’importanza di vivere in sistemi naturali sani, vitali e resilienti.”