Conto alla rovescia per i prossimi Europei 2021 di calcio, che si dovevano disputare lo scorso anno e sono poi stati posticipati a causa della pandemia da Covid-19. La manifestazione per la prima volta sarà itinerante in tutto il continente e saranno 11 le città che ospiteranno la manifestazione tra cui anche Roma con lo Stadio Olimpico che ospiterà la gara inaugurale venerdì 11 giugno alle ore 21.00 con l’Italia che sfiderà la Turchia. Di seguito gli Stati che ospiteranno le partite: Stadio Olimpico di Baku (Azerbaigian), Stadio Parken di Copenaghen (Danimarca), Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania), Wembley Stadium di Londra (Inghilterra), Stadio Olimpico di Roma (Italia), Cruijff Arena di Amsterdam… Source