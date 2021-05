Non si limitano solo a votare i cittadini di Magisano. Con la fine delle restrizioni e l’ appropinquarsi della primavera si moltiplicano gli esempi edificanti di cittadini che si spendono per bene comune raccogliendo rifiuti, curando il verde pubblico o occupandosi del diserbo sul ciglio delle strade . Ecco la democrazia diretta.

Un aspetto che non è passato inosservato nella casa municipale del paese presilano.

Scrivono il primo cittadino Fiore Tozzo e i suoi sodali: “Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri concittadini che, con spirito solidale di abnegazione, dedicano il loro tempo alla cura del verde pubblico patrimonio della cittadinanza tutta. Piccoli grandi esempi di “cittadinanza attiva” che giovano all’ambiente e fungono da modello virtuoso al quale guardare per una più serena “vita municipale“.

Magisano indica nel bene comune la strada per evitare divisioni e proporre connessioni.