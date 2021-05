Per la prima serata in tv, giovedì 20 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lacrime nella pioggia”. Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.45 c’è “Il corriere – The mule”; su Italia1 alle 21.25 “Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne”; su La5 alle 21.05 “Miss FBI – Infiltrata speciale”; su Iris alle 21.05 “Il buio nell’anima” e su Italia2 alle 21.10 “La notte del giudizio”.

Rai4 alle 20.45 trasmetterà “Eurovision Song Contest”. In diretta da Rotterdam la seconda giornata di semifinale della 64° edizione del concorso canoro internazionale, promosso dall’Unione Europea di Radiodiffusione, presentato da Ema Stokholma e Saverio Raimondo.

Spazio alla danza su Rai5 alle 20.50 con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”, balletto su musica di Mendelssohn-Bartholdy con la coreografia di George Balanchine. Protagonisti sul palco tre grandi étoiles: Alessandra Ferri, Roberto Bolle e Massimo Murru. Sul podio il M° Nir Kabaretti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la replica di “Eden – Un pianta da salvare” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

