Suonano le sirene a Sderot nel sud di Israele, suonano gli allarmi antiaerei nella striscia di Gaza, questo maggio insanguinato segna un vasto territorio che va dal Sinai alle alture del Golan, l’odio torna prepotentemente a farla da padrone in questa terra tanto bella quanto martoriata.

Il dibattito e le diplomazie internazionali assistono attoniti all’escalation di violenza che ormai da dieci giorni investe il Medio Oriente, la pace sembra lontana in un mondo sempre più diviso a blocchi e profondamente segnato da una pandemia ancora in atto in tutta la sua virulenza.

Quali sono le radici di questo odio? Tralasciando la ricostruzione storica di un lembo di terra abitato da sempre da ebrei e da arabi, passato attraverso una importante dominazione inglese e attraverso la comune volontà delle nazioni vincitrici della Seconda Guerra Mondiale di dare uno Stato agli ebrei segnati dalla diaspora e dalla Shoah, soffermiamoci sul Dopoguerra.

Le radici dell’odio passano attraverso tre avvenimenti fondamentali: la guerra arabo israeliana del 1948, la guerra dei Sei giorni nel 1967 e l’Intifada degli anni ottanta, quest’ultima direttamente collegata ai primi due conflitti.

Con le prime due guerre gli stati arabi confinanti con Israele ne volevano l’annientamento; duramente sconfitti sul piano militare subirono menomazioni territoriali (la Siria perse le alture del Golan, la Giordania perse la Cisgiordania abitata in prevalenza dai palestinesi e Gerusalemme Est, l’Egitto perse il Sinai e la striscia di Gaza).

Con l’occupazione della Cisgiordania ed il progressivo miglioramento dei rapporti diplomatici tra lo Stato Ebraico e la Giordania si affermò la volontà dei palestinesi di avere uno stato proprio sotto la spinta del leader dell’Olp Yasser Arafat che imboccò la via militare segnata da sanguinosi attentati come quello di Monaco nel 1972 e di Fiumicino nel 1985 e la strada della rivolta dal basso la cosiddetta Intifada a metà degli anni 80.

Il resto è storia recente: gli accordi Rabin-Arafat e la nascita dello stato palestinese con l’irrisolta questione di Gerusalemme, la cessione unilaterale della striscia di Gaza fatta da Sharon, l’avvento di Hamas e la progressiva debolezza del governo palestinese guidato da Abu Mazen travolto da scandali e faide interne.

L’escalation di violenza degli ultimi dieci giorni ha un chiaro responsabile: Hamas, l’organizzazione fondamentalista islamica maggioritaria a Gaza ed in buona parte della Cisgiordania che mira alla distruzione dello Stato di Israele, che prende a pretesto una questione amministrativa di sgombero di case per far cadere una pioggia incessante di razzi sulle città dello stato ebraico, che tiene in ostaggio un popolo stanco e segnato da decenni di conflitti.

Questa non è una analisi politica, chi scrive sta con Israele e lo rivendica in maniera convinta.

Sto con Israele per motivi di vicinanza personale, di radici, di visione filosofica e religiosa, sto con loro perché è una democrazia, una democrazia che li ha portati a votare più volte in un anno per una farraginosa legge elettorale ma una democrazia che riconosce gli arabi israeliani come loro cittadini, permette loro di associarsi in partiti e di essere spesso decisivi per la formazione di un governo, una democrazia guidata da donne che hanno fatto la storia come Golda Meir o in misura minore Tzipi Livni, una democrazia per cui se un ebreo uccide un arabo è punito alla stessa maniera di un arabo che uccide un ebreo, una democrazia che garantisce la libertà religiosa e ne protegge i luoghi di culto siano essi cristiani o musulmani, una democrazia colpita duramente dalla pandemia che ha saputo reagire nella maniera migliore vaccinando a tappeto tutta la popolazione e divenendo esempio virtuoso per il mondo intero.

Sto con Israele perché nonostante le imperfezioni di un trattato di pace, le aggressioni ai palestinesi da parte degli ambienti ultraortodossi, il deteriore colonialismo nella West Bank, ha sancito per iscritto e rispetta il principio ormai assodato “due popoli, due stati”, sto con Israele perché il partito del presidente palestinese Abu Mazen, nonostante le imperfezioni di un trattato di pace, non ha mai tolto dal proprio statuto il principio della distruzione di Israele.

Sto con Israele perché vedo e vedrò due ragazzi baciarsi sulla spiaggia di Tel Aviv (senza distinzione di razza, orientamento religioso o sessuale) mentre non vedrò mai due gay baciarsi in pubblico a Gaza, rischierebbero l’impiccagione e sto con loro perché nonostante sia uno stato apertamente confessionale ha un diritto ed una giurisprudenza fondato sulle common laws delle democrazie liberali e non un diritto fondato sul Corano o sulle fatwa.

Sto con lo Stato Ebraico perché rappresenta l’avamposto della cultura occidentale in Medio Oriente, perché è baluardo fondamentale contro l’espansionismo jihadista guidato dall’Iran ed attuato da Hamas e da Hezbollah nel sud del Libano ed è baluardo fondamentale contro l’aggressività islamista-ottomana del Sultano di Istanbul.

Le soluzioni: sto con Israele ma ho la speranza di un Medio Oriente pacificato, il Medio Oriente è stato la culla dell’Umanità, sogno una regione senza sangue, senza steccati religiosi e ideologici, senza fondamentalismi e senza inutili confini, una terra in cui vadano a mescolarsi e ad arricchirsi le varie culture che la abitano da sempre.

Un grande scrittore israeliano, Marek Halter, intervistato da Repubblica ha testualmente affermato “l’accordo siglato a Oslo quasi 30 anni fa è come un treno in marcia. Potrà fermarsi più volte prima di arrivare a destinazione, ma prima o poi finirà il suo viaggio”.

Oggi viviamo una di quelle fermate, oggi purtroppo vale ancora il principio affermato da Bibi Netanyahu: “Se i paesi arabi deponessero le armi dopo cinque minuti avremmo la pace, se Israele deponesse le armi dopo cinque minuti non esisterebbe più”, ma sappiamo anche che Egitto e Israele si sono seduti a Camp David e hanno risolto la questione del Sinai e sappiamo anche che gli accordi di Abramo hanno portato al riconoscimento di Israele da parte del Marocco e di diversi stati della penisola arabica.

La società palestinese può farlo, può liberarsi di Hamas, può comprendere che una convivenza pacifica con uno stato forte economicamente e militarmente è l’unica strada che permetterà uno sviluppo di quella società ed il riconoscimento dei suoi diritti.

La destinazione finale di quel treno in corsa sarà la spiaggia di Tel Aviv in un luminoso tramonto di giugno, i locali pieni all’ora dell’aperitivo senza mascherine, la musica araba che si mescola al rap ebraico, Arik….ufficiale di Tsahal che bacia intensamente in mezzo alla folla la sua Fatima, studentessa palestinese che vive a Jaffa, a Gaza alla stessa ora due ragazzi si tengono per mano mentre intorno i ragazzini disputano l’ultima partita del giorno che finisce indossando le magliette di Messi e Ronaldo ma questa è un’altra storia….la diplomazia, a volte, fa miracoli.