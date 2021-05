Mercato professionisti in pillole, 19 maggio SERIE A Locatelli-Shakhtar Donetsk 65% – Roberto De Zerbi lo ha messo in cima alla lista della spesa. C'è un inserimento della Juventus, ma gli ucraini sono nettamente favoriti SERIE B Liverani-Benevento 50% – Dopo la retrocessione c'è da scegliere il nuovo allenatore. Filippo Inzaghi non verrà confermato e Vigorito ha in agenda un incontro con l'ex Parma SERIE C Lucchesi-Trento 40% – La promozione matematica potrebbe arrivare domenica e la matricola del presidente Mauro Giacca fa sul serio. Si cerca un direttore generale da collocare sopra al ds Attilio Gementi. Assieme all'ex Roma, contattati anche Rino Foschi e Werner Seeber Source