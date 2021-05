Al Monza non basta né un grande secondo tempo né la vittoria: il Cittadella va in finale in virtù del netto risultato dell'andata. A nulla servono le reti di Balotelli e D'Alessandro. Il Monza inizia il match con grande forza e la prima occasione di andare in vantaggio è sui piedi di Balotelli che al 18' riceve il cross di Sampiri ma trova la risposta di Kastrati; sulla respinta D'Urso atterra Frattesi. Il calcio di punizione viene battuto dal numero 45 e il tentativo si spegne a lato di poco. Al 33' il colpo di testa di Frattesi viene deviato dal portiere del Cittadella. Al 34' si affaccia il Cittadella e ci vuole un super Di Gregorio per respingere la punizione di Baldini. Nel finale di tempo, la conclusione di Boateng trova… Source