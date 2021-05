Viaggiare è il primo desiderio che gli italiani intendono realizzare non appena ci si potrà muovere in sicurezza. È quanto emerso dalle recenti indagini dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, che rivelano la voglia di lasciarsi alle spalle un lungo periodo di paura e isolamento. Due italiani su tre sono pronti a fare le valige, per assaporare di nuovo il piacere di mettersi in viaggio; in tanti ammettono di sentire il bisogno di visitare luoghi poco affollati e di volerli raggiungere con mezzi di trasporto più congeniali per questo periodo, come il treno e l’auto.

Alla scoperta delle città top in Italia e nel mondo

Secondo la rivista internazionale Forbes, sono 20 le città da visitare assolutamente nel 2021, tra queste spiccano:

Parigi

Tahiti

Grecia

Città del Messico

Irlanda

Puglia, unica meta italiana a essere menzionata

In vista delle nuove riaperture e dell’arrivo del “green pass”, annunciati dal Governo Draghi, Termoli, perla accattivante del Molise, ha registrato un boom di prenotazioni da parte dei vacanzieri che sono curiosi di fare tappa nelle sue incantevoli spiagge, fare delle passeggiate dentro la storia e cultura del suo Borgo Antico, sorseggiare l’aperitivo nei localini del suo porto. Forbes sottolinea, inoltre, come la Pandemia abbia cambiato il modo di viaggiare: si preferiscono vacanze ecosostenibili facendo più attenzione alla scelta degli alloggi e all’ambiente.

Città di mare e montagna all’insegna della spensieratezza

Per dimenticare le restrizioni e i lockdown non c’è niente di meglio che lasciarsi conquistare dalle spiagge scintillanti della Sardegna, in particolare da quelle di Villasimius e dell’Isola Rossa. Per chi vuole decomprimere lo stress con le escursioni, troverà la pace che cerca negli itinerari di montagna della Valle d’Aosta e del Trentino. Sempre stando a una ricerca di Forbes, la tendenza che prevale è quella di prenotare il viaggio online e di voler raggiungere le destinazioni con comodità e in sicurezza, prendendo il treno o l’auto, per poi magari programmare ulteriori spostamenti in treno verso altre località. La pandemia ha fatto emergere ancora di più la necessità di risparmiare sui costi del viaggio, per farlo si consiglia di scegliere orari dei treni più adatti al proprio budget, prenotare in anticipo, preferire orari non di punta e giorni feriali.

Il bello di viaggiare on the road

Godersi una cavalcata nelle Dolomiti, immergersi nella natura di una fattoria in Umbria, degustare le prelibatezze locali negli agriturismi o nei ristoranti tipici, assaporare i vini attraverso un giro delle migliori cantine. Chi si metterà in viaggio da ora in poi andrà alla ricerca di esperienze capaci di sorprendere. Non importa se si farà un break di un solo weekend o se si opterà per una permanenza più lunga, l’essenziale è ritrovare la serenità, il contatto con la natura e con la cultura dei luoghi. Per i prossimi viaggi c’è chi non rinuncerà al fascino di ammirare il paesaggi che il treno attraversa, salire a bordo per osservare scenari spettacolari che rimarranno impressi nel cuore.