Da Ausilio a Giuntoli, da Calcagno a Bigon: tanti i docenti illustri che si sono alternati. Tra gli allievi anche il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertin. Sono terminate ieri le 144 ore di lezione che hanno cadenzato il programma didattico dell’ultimo corso per Direttore sportivo. Un corso in cui si sono alternate lezioni in presenza, nell’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, e in streaming, per permettere agli allievi di continuare nella loro formazione nonostante l’emergenza sanitaria. A seguire le lezioni è stata una classe ricca di nomi noti del calcio italiano, a cominciare dallo stesso presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini. Tra gli allievi, il vicecampione d’Europea con la maglia azzurra nel 2012,… Source