Nella giornata di ieri, 20 maggio, a Castronuovo Sant’Andrea (Potenza) i vigili del fuoco hanno recuperato un cane scivolato in un dirupo. Il cane di proprietà di un cacciatore, mentre inseguiva un cinghiale è accidentalmente scivolato in un burrone di circa 200 metri, ad arrestare la caduta una cengia. A causa della folta vegetazione presente difficili le operazioni di localizzazione dell’animale. e si è reso necessario l’intervento del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) che, ha dovuto realizzare due calate per raggiungerlo.

Sul posto il personale VV.F. del distaccamento di San Chirico Raparo, Villa d’Agri e due operatori SAF della sede centrale di Potenza. Il cane in buone condizioni è stato recuperato e consegnato al proprietario.

Sempre ieri, i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, nel tardo pomeriggio, sono intervenuti per un incendio in prefabbricato del rione Bucaletto a Potenza Giunti sul posto, hanno trovato il prefabbricato, disabitato e utilizzato come deposito con fiamme interne e letteralmente invaso dal fumo, per operare è stato necessario indossare gli autorespiratori. Durante le operazioni di spegnimento, sono stati tratti in salvo due gattini e subito riconsegnati alla mamma che si aggirava in zona. Il prefabbricato è disabitato ma viene utilizzato come deposito. Le cause dell’incendio non sono ancora note, seguiranno accertamenti tecnici.

