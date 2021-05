Irpiniatimes.it

Sono 5.218 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

218 i decessi.

Ieri le nuove positività erano state 5.741 e 164 le vittime. I test eseguiti oggi sono 269.744: il tasso di positività scende all’1,9% (ieri era al 2,3%).

I decessi salgono a quota 125mila mentre il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 4.183.476.

Sono 1.469 i ricoveri in terapia intensiva, 75 in meno nelle ultime 24 ore. Ammontano a 9.925 i ricoveri ordinari, 458 in meno rispetto a ieri.

I guariti sono 12.695 (ieri 12.816), per un totale di 3.766.660. Sempre in calo il numero delle persone attualmente positive, 7.698 in meno (ieri -7.244): i malati ancora attivi sono ora 291.788. Di questi, sono in isolamento domiciliare 280.394 pazienti.

L’articolo Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 21 maggio proviene da irpiniatimes.