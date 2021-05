Irpiniatimes.it

Aggiornamento COVID

Finalmente anche l’ultimo nostro concittadino ricoverato in ospedale a causa del Covid ha fatto rientro a casa. Una notizia meravigliosa che pone fine alla situazione emergenziale vissuta in questi ultimi due mesi. Vi invito comunque, ad essere accorti per evitare che si possano creare condizioni tali da fare ripartire il contagio.

Buonasera e buon fine settimana,

L’amministrazione.

L’articolo Covid-19, buone notizie da Salza Irpina proviene da irpiniatimes.