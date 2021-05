“#Bergamo, ex-centrale di Daste e Spalenga: -3 settimane all’inaugurazione

#savethedate”

A renderlo noto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in post su Facebook nel pomeriggio di giovedì 20 maggio. Grande emozione per l’apertura della ex centrale nel quartiere di Celadina.

Una data, quella prevista per i primi dieci giorni di giugno, che era già stata ipotizzata e comunicata dall’assessore all’urbanistica Francesco Valesini nel corso dell’incontro di presentazione del progetto di riqualificazione della ex centrale di fine marzo.

“Covid permettendo”, era stato sottolineato. Ma ora che la situazione epidemiologica sembra stia rallentando, l’apertura al pubblico di Daste e Spalenga è sempre più vicina.

Costruito nel 1927, l’edificio ha un passato come industria tessile per poi diventare un luogo dismesso negli anni Sessanta. Sono quindi, quaranta anni, che lo spazio nel quartiere di Celadina si trova abbandonato, fino al 2014 quando la prima amministrazione Gori ha partecipato un bando (che, poi, ha vinto) per finanziare il recupero con destinazioni sociale della ex centrale, dopo diverse convenzione urbanistiche non andate a buon fine fin da 2003.

Una sfida importante per un futuro fatto di cultura, arte, lavoro e formazione grazie all’assegnazione a una serie di associazioni di uno degli spazi dismessi più grandi di proprietà del Comune di Bergamo. Saranno Lab80 (capofila del consorzio che si è aggiudicato la gestione della centrale) Nutopia, OpenArch, Unione Professionisti e Associazioni Culturali, Generazioni FA e Cooperativa Sociale Ruah a gestire, tutti insieme, lo spazio da oltre 3mila metri quadrati della ex centrale nel quartiere di Celadina, con l’intenzione di coinvolgere altre realtà culturali del territorio.

Cinema, attenzione ai temi del sociale, coinvolgimento delle associazioni e delle realtà del territorio, musica, arte contemporanea e molto altro ancora sono i punti di forza del progetto presentato dalle cinque realtà bergamasche che saranno chiamate a far vivere lo spazio.

Realtà diversificate unite insieme per portare alla rigenerazione urbana di un luogo abbandonato e che porta con sé le problematiche di quartieri rimasti a margine della città, prendendo a modello i centri del panorama urbano europeo che sono riusciti con successo a diventare luoghi di crescita sociale e culturale (come la Friche di Marsiglia o Piramide Feltrinelli a Milano).

La Centrale, grazie alla collaborazione dei vari partner, proporrà una programmazione culturale 365 giorni all’anno. Oltre alla programmazione cinematografica ordinaria – affidata a Lab80 – saranno organizzati eventi culturali all’insegna della varietà dei generi e dei pubblici con l’obiettivo di creare una sinergia tra socializzazione, servizi e consumo culturale, in cui i confini dell’uno possano sfumare nell’altro.

È già anche stata anticipato, tra il calendario degli appuntamenti che animeranno Daste, che molto probabilmente sarà proprio la ex centrale ad ospitare l’edizione estiva della Fiera dei librai che anche quest’anno ha dovuto rinunciare ai suoi tradizionali stand sul Sentierone.