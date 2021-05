Irpiniatimes.it

Vincenzo De Luca, governatore della Campania nella sua consueta diretta Facebook fa il punto della situazione in Regione sotto tutti i punti di vista. Il Presidente della Regione, si sofferma sui vaccini e sul turismo e sul futuro del Paese

ITALIA INIZIA A RESPIRARE

“L’Italia inizia a respirare. Inizia a intravedere la luce. Grazie ad una campagna vaccinale efficente. Merito del Governo sotto questo punto di vista, il punto di vista è quello della prudenza. Se avessimo anticipato le aperture, oggi l’Italia vivrebbe una situazione preoccupante. Merito dei vaccini non prodotti dall’Italia.

MASCHERINE E VARIANTI

“In Campania porteremo la mascherina almeno fino a luglio. Siamo a un quinto delle persone immunizzate. Il lavoro non è completo. Ci sono le varianti, dobbiamo stare attenti ai turisti inglesi, indiani che potrebbero portare la variante negli aereoporti. Raddoppieremo i controlli. Ci sono molti cittadini che ancora devono fare le secondi dosi. Ad ottobre e novembre, invece, c’è chi dovrà fare la terza dose. Inoltre, dobbiamo tener conto della vaccinazione della popolazione scolastica che vorremmo completare per ottobre. La situazione odierna ispira fiducia, ma non molliamo, restiamo sul pezzo. In questo quadro dico a voce alta che la Campania è orgogliosa dei risultati raggiunti. Posso dire che siamo la prima Regione in Italia per risultati anti-covid. Prima regione ad aver il minor numero di decessi per covid in proporzione alla popolazione ed il minor numero di occupazione delle terapie intensive. Siamo a 60mila vaccini al giorno. Sono contentissimo. Primi a fare il 100 per cento agli ultra 80enni. Abbiamo chiesto al commissariato di dare oggi più vaccini alla Campania perchè siamo la popolazione più giovane. Nella fascia 16-40 anni la regione ha il 30 percento della sua popolazione, in questa fascia la Lombardia ne ha il 26, 5 percento circa, il Veneto 25,8, il Lazio 26,7. Dobbiamo recuperare per le dosi ricevute in meno in passato oltre 150mila dosi e se iniziamo a vaccinare questa fascia di età bisogna disporre di una quantità importante di vaccini. Nonostante 20mila dipendenti in meno nell’ambito sanitario e oltre 200mila vaccini in meno rispetto al resto d’Italia abbiamo ottenuto risultati stratosferici”.

COMPARTO TURISTICO

“La Campania si è mossa in anticipo rispetto a tutti. Abbiamo agito a maggio per salvare l’economia turistica. Procida, Capri e domani mattina Ischia sarà Covid Free. Il turismo è per noi essenziale per la nostra economia. Anche a Sorrento, nella penisola sorrentina è iniziata la vaccinazione al personale alberghiero e nelle prossime settimane toccherà ad altre isole”.

WEDDING

“Daremo una mano all’industria del Wedding. Da fine maggio ed in tanti posti della Regione rispettando i protocolli potranno essere svolti i ricevimenti”.

IMPRESE DI TRASPORTI VACCINATE

“Avviato vaccinaziomne alle imprese dei trasporti. Fatto un lavoro importante, gigantesco”.

CARD VACCINALI

“Siamo la prima Regione che ha prodotto la card di avvenuta vaccinazione. Consegnate già 250mila tessere, nel mese di giugno ne arriveranno circa 3 milioni e la consegneremo a chi farà il vaccino Johnson e Johnson o chi farà la seconda dose degli altri. In Campania, la card è stata già realizzata. Grazie ad essa si potrà andare in treno, cinema, teatro, stadi, ristoranti, mi sembra un grande risultato che possiamo rivendicare con orgoglio. Non l’ha fatta nessuna regione”.

REDDITO DI CITTADINANZA

“No al parassitismo. Dare un reddito a chi non ha il pane. Chi percepisce il reddito di cittadinaza rifiuta il lavoro stagionale e magari lavora in nero per non perdere il reddito di cittadinanza. Io rilancio, senza fare perdere a nessuno il reddito, le aziende potrebbero dare un aggiunta di 500 euro al mese ad un giovane e dunque ai 750 euro del reddito aggiunge ulteriori 500 euro. Credo che ci accetti questa ipotesi da me rilanciata potrebbe accettare un lavoro stagionale. Dico inoltre, chi rifiuta questa ipotesi per due, tre tipologie di lavoro, propongo di ritirare nella sua interezza il reddito”.

