Mancano 24 ore al compleanno del Museo del Calcio, nato il 22 maggio 2000, dall’idea di Fino Fini. Una squadra d’eccezione di ex Azzurri, impegnati nel corso UEFA B/A al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha visitato le nuove sale espositive. Mancano 24 ore al compleanno del Museo del Calcio, nato il 22 maggio 2000, dall’idea di Fino Fini. Una squadra d’eccezione di ex Azzurri, impegnati nel corso UEFA B/A al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha visitato le nuove sale espositive. La “formazione” era composta da Matri, Pazzini, Balzaretti, Vieri, Torrisi, Maccarone, Del Piero e Abate. La foto nella Sala delle Coppe ha “immortalato” la loro visita, in un luogo che raccoglie e custodisce i cimeli che, anche loro,… Source